Полный контроль. Лыжница Непряева выиграла масс-старт на "Тур де Ски"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева сделала еще один шаг для победы в многодневке "Тур де Ски", выиграв масс-старт классическим стилем на дистанции 10 км на заключительном этапе в Валь-ди-Фьемме (Италия). Ее отрыв от ближайшей преследовательницы за одну гонку до окончания вырос уже до минуты с лишним.

26-летняя уроженка Твери набрала, судя по всему, отличную форму, выиграв на "Тур де Ски" вторую гонку подряд. Победа в финале спринта классическим стилем в субботу позволила ей возглавить общий зачет "Тура". В масс-старте в понедельник Непряева здорово показала себя в тактическом плане. Держась изначально в группе соперниц, незадолго до финиша она предприняла рывок, на который никто из конкурентов ответить не смог.

"Она сегодня полностью контролировала гонку, - сказал ТАСС после финиша Юрий Бородавко, старший тренер сборной России, в группе которого тренируется Непряева. - Результат в масс-старте зависит от того, кто первый будет на финишной прямой, тот и выигрывает. Наталья умеет бегать такие гонки. Сегодня она разложила силы, сделала одно ускорение, получился достаточный для победы отрыв".

При этом Непряева первоначально думала начать отрыв еще на подъеме, чтобы заработать спринтерские очки. "Потом поняла, что не стоит, может выйти боком. Завтра будет самый тяжелый день "Тура", нужно выложить все силы, что остались, потому что все-таки на кону стоит то, чего у меня еще нет", - приводит комментарий лыжницы "Матч ТВ".

Испытание горой

Благодаря этой победе отрыв Непряевой от преследовательницы, которой теперь стала шведка Эбба Андерссон, составил свыше минуты (+1.12), а действующая победительница "Тура" американка Джессика Диггинс опустилась на шестое место.