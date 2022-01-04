Несколько членов сборной России по конькобежному спорту заразились коронавирусом перед ЧЕ

ТАСС, 4 января. Тесты нескольких представителей сборной России по конькобежному спорту на коронавирус дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

"В сборной России по конькобежному спорту несколько человек сдали положительные тесты на коронавирус по прилете в Нидерланды, где на этой неделе состоится чемпионат Европы на отдельных дистанциях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что команда в полном составе находится на карантине, вопрос участия российской сборной в турнире остается открытым до пятницы.

Европейское первенство пройдет в Херенвене с 7 по 9 января.