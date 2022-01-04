Фазель считает, что у Романа Ротенберга достаточно опыта для работы главным тренером СКА

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Роман Ротенберг давно работает в хоккее и имеет достаточно опыта для того, чтобы трудиться в петербургском СКА в качестве главного тренера. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Ранее во вторник СКА объявил о назначении Ротенберга на должность главного тренера команды. На этом посту он сменил Валерия Брагина, который будет работать старшим тренером.

"Я думаю, он готов взять на себя ответственность. Принятие такого решения требует определенной смелости. Я хочу его поздравить, это очень важный шаг для него. Он в хоккее уже давно и понимает, насколько большим клубом является СКА", - сказал Фазель.

"Сейчас будет пауза на Олимпийские игры, и серьезные вопросы возникнут в марте, когда начнется плей-офф. Это нелегкая работа, но Ротенберг - хоккейный человек, у него достаточно опыта. Почему нет? Я желаю ему добиться успехов", - добавил собеседник агентства.

Ротенберг является первым вице-президентом Федерации хоккея России. Ранее он работал главой штаба сборной России. Ротенберг в прошлом сезоне во время болезни Брагина исполнял обязанности главного тренера СКА.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав 62 очка в 44 играх. Ближайший матч клуб проведет во вторник на выезде против пекинского "Куньлунь Ред Стар".