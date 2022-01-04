Роман Ротенберг назначен на пост главного тренера хоккейного клуба СКА

Отмечается, что решение принято советом директоров клуба в целях улучшения управления тренерским штабом команды. Брагин будет работать старшим тренером.

ТАСС, 4 января. Роман Ротенберг сменил Валерия Брагина на посту главного тренера петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Изменения в штабе СКА. В соответствии с решением Совета Директоров клуба в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг назначен на должность главного тренера. Валерий Брагин займёт позицию старшего тренера. Подробнее https://t.co/YR3gKOB72h pic.twitter.com/8nEZxfjUIt

"Начинается самый ответственный этап сезона, до Олимпиады осталось провести меньше десяти матчей. Работа штаба была и остается коллективной, мы продолжаем вместе трудиться ради общих целей. В течение последнего месяца мы опробовали вариант, когда Роман Борисович выполняет функции главного тренера, и это все сработало, есть результат. Поэтому принято решение закрепить это положение дел и формально, продолжу работу, выполняя функции старшего тренера", - сказал Брагин.

"Перед штабом стоят серьезные задачи: с одной стороны, нужно вывести на пик формы кандидатов на попадание в олимпийский состав, с другой - в оптимальном состоянии подвести команду к плей-офф. Важно сохранить баланс и добиться решения обеих задач", - добавил он.

Ротенберг является первым вице-президентом Федерации хоккея России. Ранее он работал главой тренерского штаба сборной России. Ротенберг в прошлом сезоне во время болезни Брагина исполнял обязанности главного тренера СКА.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка в 44 играх. Ближайший матч клуб проведет во вторник на выезде против пекинского "Куньлунь Ред Стар".