Лыжница Непряева заявила, что осталась довольна собой в последней гонке на "Тур де Ски"

ТАСС, 4 января. Российская лыжница Наталья Непряева осталась довольна своим выступлением на заключительной гонке в многодневке "Тур де Ски". Об этом она заявила в эфире телеканала "Матч ТВ".

Во вторник Непряева заняла четвертое место в масс-старте и стала первой россиянкой, победившей в общем зачете "Тур де Ски".

"Я так переживала, очень волновалась, было трудно оценить свои силы. В том году не все сложилось хорошо для меня в последней гонке. Я рада, что сейчас смогла собраться и дотерпеть. Я очень довольна собой в этой гонке, это самая тяжелая гонка в сезоне", - сказала Непряева.

Спортсменка является бронзовым призером Олимпийских игр, также в ее активе одна серебряная и две бронзовые награды чемпионатов мира. Она дважды становилась второй в общем зачете "Тур де Ски", в прошлом году она заняла седьмое место.