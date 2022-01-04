{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Тур де Ски

Лыжница Непряева заявила, что осталась довольна собой в последней гонке на "Тур де Ски"

Спортсменка стала первой россиянкой, выигравшей общий зачет многодневки
Наталья Непряева EPA-EFE/ANDREA SOLERO
Описание
Наталья Непряева
© EPA-EFE/ANDREA SOLERO

ТАСС, 4 января. Российская лыжница Наталья Непряева осталась довольна своим выступлением на заключительной гонке в многодневке "Тур де Ски". Об этом она заявила в эфире телеканала "Матч ТВ".

На эту тему
Непряева стала первой россиянкой, победившей в общем зачете "Тур де Ски"
Непряева стала первой россиянкой, победившей в общем зачете "Тур де Ски"

Во вторник Непряева заняла четвертое место в масс-старте и стала первой россиянкой, победившей в общем зачете "Тур де Ски".

"Я так переживала, очень волновалась, было трудно оценить свои силы. В том году не все сложилось хорошо для меня в последней гонке. Я рада, что сейчас смогла собраться и дотерпеть. Я очень довольна собой в этой гонке, это самая тяжелая гонка в сезоне", - сказала Непряева.

Спортсменка является бронзовым призером Олимпийских игр, также в ее активе одна серебряная и две бронзовые награды чемпионатов мира. Она дважды становилась второй в общем зачете "Тур де Ски", в прошлом году она заняла седьмое место.

Теги
"Тур де Ски"
Тур де Ски
Грушин оценил выступление лыжницы Непряевой на "Тур де Ски"
Спортсменка стала первой россиянкой, победившей в общем зачете многодневки
Читать полностью