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Тур де Ски

Крянин: лыжница Непряева правильно разложила силы на последней гонке "Тур де Ски"

Спортсменка стала первой россиянкой, победившей в общем зачете многодневки

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева правильно разложила силы по дистанции в заключительной гонке на многодневке "Тур де Ски". Такое мнение ТАСС высказал член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

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Непряева стала первой российской лыжницей, победившей в многодневке, дважды она становилась второй в общем зачете (2019, 2020).

"Испытываю гордость за Наталью, гордость за страну, за тех людей, кто с ней работал, - тренеры и смазчики, доктора и массажисты, президент федерации лыжных гонок, там целая команда, которая позволила достичь успеха. Впервые наша девушка с таким трофеем в руках. Перед туром все было неизвестно, но, когда Наталья вчера выиграла гонку, я был уверен на 99,9%, что она выиграет общий зачет. Была вероятность, что могло что-то случиться, но сегодня повезло, Непряева правильно разложила свои силы, так что она молодец", - сказал Крянин.

Непряева является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года, также в ее активе одна серебряная и две бронзовые награды чемпионатов мира.

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