Крянин: лыжница Непряева правильно разложила силы на последней гонке "Тур де Ски"

Непряева стала первой российской лыжницей, победившей в многодневке, дважды она становилась второй в общем зачете (2019, 2020).

"Испытываю гордость за Наталью, гордость за страну, за тех людей, кто с ней работал, - тренеры и смазчики, доктора и массажисты, президент федерации лыжных гонок, там целая команда, которая позволила достичь успеха. Впервые наша девушка с таким трофеем в руках. Перед туром все было неизвестно, но, когда Наталья вчера выиграла гонку, я был уверен на 99,9%, что она выиграет общий зачет. Была вероятность, что могло что-то случиться, но сегодня повезло, Непряева правильно разложила свои силы, так что она молодец", - сказал Крянин.

Непряева является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года, также в ее активе одна серебряная и две бронзовые награды чемпионатов мира.