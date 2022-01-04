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Тур де Ски

Крянин: победа на "Тур де Ски" придаст Непряевой уверенности перед Олимпиадой

Спортсменка стала первой российской лыжницей, выигравшей общий зачет многодневки

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева продолжит подготовку к Олимпийским играм с другим настроением после победы на многодневке "Тур де ски". Такое мнение ТАСС высказал член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин.

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Непряева стала первой российской лыжницей, победившей в многодневке, дважды она становилась второй в общем зачете (2019, 2020).

"У нее еще есть время сделать какие-то коррективы. Я думаю, что любая победа придает уверенности, но эти коррективы она будет делать с другим настроением, которое должно помочь ей на главном старте четырехлетия. Самое главное - настраиваться на следующие старты", - сказал Крянин.

Непряевой 26 лет, она является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года, также в ее активе одна серебряная и две бронзовые награды чемпионатов мира. Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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