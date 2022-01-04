Бородавко: победа Непряевой на "Тур де Ски" говорит о том, что она четко идет к своей цели

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Победа Натальи Непряевой в многодневной гонке "Тур де Ски" говорит о том, что лыжница четко идет к поставленной цели - успешному выступлению на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС заявил тренер спортсменки Юрий Бородавко.\

Непряева одержала победу в общем зачете "Тур де Ски" во вторник, до нее российские лыжницы в многодневке не побеждали.

"Во-первых, присутствует моральное удовлетворение от того, что она сумела выиграть "Тур", это престижно. Во-вторых, во время "Тура" она провела несколько великолепных гонок, в техническом и тактическом плане она их выстроила очень грамотно. И в-третьих, эта победа говорит о том, что она четко идет к поставленной цели", - сказал Бородавко.

Сезон для Непряевой начался неудачно, в первых гонках на Кубке мира она оставалась за чертой призеров. "Я бы не сказал, что с ней произошла метаморфоза, это следствие тренировочного процесса, стратегии подводки к соревнованиям. Поэтому нет ничего удивительного, мы постепенно шли к стоявшим перед нами целям, решая проблемы, которые у нее были. Основной прицел - на Олимпийские игры, чтобы пик формы пришелся на февраль. Хотелось бы, чтобы она сделала еще несколько шагов вперед", - отметил тренер.

Непряевой 26 лет, она является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года в эстафете, на чемпионатах мира она становилась серебряным (2021) и дважды бронзовым (2019) призером. На этапах Кубка мира в ее активе пять побед и 23 призовых места, в 2019 года она заняла второе место в общем зачете Кубка мира, а в 2020-м - третье.