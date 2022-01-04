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КХЛ

Роман Ротенберг прокомментировал назначение главным тренером СКА

Во вторник Ротенберг сменил на посту главного тренера Валерия Брагина
Главный тренер СКА Роман Ротенберг Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный тренер СКА Роман Ротенберг
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Новому главному тренеру петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Роману Ротенбергу предстоит много работы для достижения результата. Такое мнение он высказал на своей странице в Instagram.

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Во вторник Ротенберг сменил на посту главного тренера Валерия Брагина, который остался старшим тренером.

"Хочу поблагодарить совет директоров СКА за доверие. Спасибо Валерию Николаевичу Брагину, здорово, что он и дальше будет помогать нам своим богатым опытом. Также огромная благодарность всем тренерам, всем профессионалам с большой буквы, с которыми меня сводила судьба в течение последних 10 лет, - Владимиру Юрзинову, Владиславу Третьяку, Павлу Буре, Зинэтуле Билялетдинову, Вячеславу Быкову, Игорю Захаркину, Игорю Никитину, Олегу Знарку, Харийсу Витолиньшу. Впереди много работы, и мы уверены в игроках, персонале и сделаем все, чтобы добиться результата", - отметил Ротенберг.

"Завершается четырехлетний цикл, совсем скоро главный старт - Олимпийские игры, затем матчи плей-офф. Крайне важно, с одной стороны, качественно подвести кандидатов в национальную команду, но при этом и в оптимальной форме подойти к плей-офф КХЛ. На самом ответственном отрезке сезона на первый план выходят дисциплина и коллектив. Будем прикладывать максимальные усилия для побед", - добавил он.

Ротенберг является первым вице-президентом Федерации хоккея России. Ранее он работал главой штаба сборной России. Ротенберг в прошлом сезоне во время болезни Брагина исполнял обязанности главного тренера СКА.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка в 44 играх.

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