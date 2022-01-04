Александр Большунов занял второе место в общем зачете лыжной многодневки "Тур де Ски"

Победу в масс-старте на 10 км свободным стилем на последнем этапе одержал норвежец Шур Рёте, показавший результат 31 минута 42,1 секунды. Второе место занял российский лыжник Денис Спицов (+2,4 секунды), третьим стал немец Фридрих Мох (+18,9). Большунов занял седьмое место (+38,1), опережавший россиянина перед последним этапом многодневки норвежец Йоханнес Клебо стал пятым (+34,9).

Россиянин Артем Мальцев занял десятое место (+51,1), Иван Якимушкин - 14-е (+1.09,9), Андрей Мельниченко - 17-е (+1.14,1), Илья Семиков - 15-е (+1.29,8), Алексей Червоткин - 31-е (+1.51,5), Глеб Ретивых - 54-е (+4.11,3).

Клебо сохранил первое место в общем зачете "Тур де Ски", Большунов стал вторым (+2.03,2), третье место занял финн Ииво Нисканен (3.14,5), Спицов - четвертое (+3.21.5), Якимушкин - шестое (+4.28.0).

Большунову 25 лет. На счету россиянина три серебряные и одна бронзовая медаль Олимпийских игр, одна золотая, шесть серебряных и одна бронзовая награда чемпионатов мира. Большунов выигрывал "Тур де Ски" в двух предыдущих сезонах. 25-летний Клебо является трехкратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира. "Тур де Ски" норвежец выиграл во второй раз, впервые победил в общем зачете многодневки в 2019 году.

"Тур де Ски" проводится с 2006 года, в мужской части соревнований помимо Большунова из россиян побеждали Александр Легков (2013) и Сергей Устюгов (2017).