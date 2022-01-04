Матыцин: Непряева показала волю к победе и грамотно разложила силы по ходу "Тур де Ски"

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева продемонстрировала большое мастерство, волю к победе и грамотно разложила силы по ходу многодневной гонки "Тур де Ски". Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Непряева стала первой россиянкой, выигравшей общий зачет "Тур де Ски". Заключительный этап прошел в Валь-ди-Фьемме (Италия).

"Поздравляю Наталью Непряеву с блестящей победой в многодневной лыжной гонке "Тур де Ски". Наталья вписала свое имя в историю - стала первой россиянкой, которая выиграла это престижное соревнование. Наша спортсменка продемонстрировала большое мастерство и волю к победе, прекрасное умение выбрать подходящую тактику, грамотно разложить силы по дистанции. Особенно важно, что Наталья одержала эту победу в олимпийский сезон - за месяц до старта Игр в Пекине", - отметил Матыцин.

"Мы желаем российской лыжнице сохранить великолепную спортивную форму и победный настрой. Поздравляю с успехом тренеров Натальи Непряевой, а также Федерацию лыжных гонок России и ее президента, главного тренера сборной России Елену Вяльбе", - добавил министр спорта.

Непряевой 26 лет, она является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года в эстафете, на чемпионатах мира она становилась серебряным (2021) и двукратным бронзовым (2019) призером. На этапах Кубка мира в ее активе пять побед и 23 призовых места, в 2019 году она заняла второе место в общем зачете Кубка мира, а в 2020-м - третье.