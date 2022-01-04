Пилот "Камаз-мастер" Каргинов отметил работу механиков после третьего этапа "Дакара"

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Грузовик "Камаз" исправно работал во время третьего этапа ралли-марафона "Дакар", механики отлично подготовили машину. Об этом заявил пилот команды "Камаз-мастер" Андрей Каргинов, комментарий которого ТАСС приводит пресс-служба "Камаз-мастер".

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Победу в гонке одержал экипаж Дмитрия Сотникова, преодолевший специальный участок длиной 255 км за 2 часа 43 минуты 25 секунд. Вторым финишировал экипаж Каргинова (отставание 1 минута 10 секунд), третьим - экипаж нидерландца Януса ван Кастерена (+3.08). Экипаж Антона Шибалова стал четвертым (+4.22), Эдуарда Николаева - седьмым (+9.38).

"Дюны, песчаные дороги, очень много максимальной скорости. Немножко камней встретилось. Одним словом - Саудовская Аравия. С навигацией все хорошо, с техникой тоже проблем нет. Молодцы механики, подготовили машину отлично", - сказал Каргинов.

В общем зачете с учетом пролога лидирует Сотников (10:42.32), затем идут Эдуард Николаев (+11.45), Каргинов (+19.44) и Шибалов (+27.05).

Четвертый этап ралли-марафона состоится 5 января, протяженность спецучастка составит 465 км. Ралли "Дакар" завершится 14 января.