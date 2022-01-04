Тренер "Куньлунь Ред Стар" Ковалев прокомментировал отсутствие Занатты в матче со СКА

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Главный тренер клуба "Куньлунь Ред Стар" Айван Занатта, пропустивший матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со СКА, чувствует себя не лучшим образом. Об этом журналистам рассказал его помощник Алексей Ковалев.

СКА выиграл у "Куньлуня" в Мытищах со счетом 5:1. Занатты не было на тренерской скамейке пекинского клуба.

"Айван нехорошо себя чувствует, тут ходят болезни. Мы решили, что он пропустит игру. Что касается того, кто может заменить его на Олимпиаде, то у нас все готовы занять пост главного тренера", - сказал Ковалев.

"Пытаемся отталкиваться от игр против сильных команд и готовимся к Олимпиаде", - добавил Ковалев.

"Куньлунь Ред Стар" с 25 очками после 45 игр располагается на последней, 12-й строчке в Восточной конференции. В следующем матче "Куньлунь" 6 января в Мытищах сыграет с череповецкой "Северсталью".