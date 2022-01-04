{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Тренер "Куньлунь Ред Стар" Ковалев прокомментировал отсутствие Занатты в матче со СКА

Главный тренер пекинского клуба пропустил встречу по состоянию здоровья

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Главный тренер клуба "Куньлунь Ред Стар" Айван Занатта, пропустивший матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со СКА, чувствует себя не лучшим образом. Об этом журналистам рассказал его помощник Алексей Ковалев.

На эту тему
СКА под руководством Романа Ротенберга обыграл "Куньлунь Ред Стар" в матче КХЛ
СКА под руководством Романа Ротенберга обыграл "Куньлунь Ред Стар" в матче КХЛ

СКА выиграл у "Куньлуня" в Мытищах со счетом 5:1. Занатты не было на тренерской скамейке пекинского клуба.

"Айван нехорошо себя чувствует, тут ходят болезни. Мы решили, что он пропустит игру. Что касается того, кто может заменить его на Олимпиаде, то у нас все готовы занять пост главного тренера", - сказал Ковалев.

"Пытаемся отталкиваться от игр против сильных команд и готовимся к Олимпиаде", - добавил Ковалев.

"Куньлунь Ред Стар" с 25 очками после 45 игр располагается на последней, 12-й строчке в Восточной конференции. В следующем матче "Куньлунь" 6 января в Мытищах сыграет с череповецкой "Северсталью".

Теги
КХЛ
Баскетбольные еврокубки
Матч баскетбольной Евролиги между "Реалом" и УНИКСом перенесли из-за коронавируса
Казанцы лишились как минимум восьми игроков
Читать полностью