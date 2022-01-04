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Роман Ротенберг заявил, что в его работе в СКА ничего не изменилось после смены должности

Во вторник СКА объявил, что Ротенберг стал главным тренером СКА, а Валерий Брагин - помощником

ТАСС, 4 января. В работе Романа Ротенберга и Валерия Брагина в петербургском хоккейном клубе СКА после изменения должности ничего не поменялось. Об этом журналистам рассказал Ротенберг.

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Во вторник СКА объявил, что Ротенберг стал главным тренером СКА, а Брагин - помощником. Ранее главным тренером был Брагин, Ротенберг был на тренерской скамейке. Ротенберг является также заместителем председателя совета директоров, вице-президентом и генеральным директором СКА.

"Ничего не изменилось, мы так же работаем весь год. У нас взаимозаменяемость, все это мы с Валерием Николаевичем обсуждаем заранее, - сказал Ротенберг. - Что касается дальнейших перестановок, то мы ничего не исключаем, но на сегодняшний день у нас сильный тренерский штаб - все находятся на своих местах".

СКА в первом матче Ротенберга в качестве главного тренера в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) победил "Куньлунь Ред Стар" со счетом 5:1. "Могу сказать про нашу совместную работу с командой, благодарен ей, коллективу, с кем работаю не первый год. У нас единый коллектив и сильный тренерский штаб, ничего нового нет. Это первая моя победа формально, поскольку уже до этого целый год работал и с большим уважением отношусь к тренерской профессии", - подчеркнул Ротенберг.

Ротенберг также является первым вице-президентом Федерации хоккея России. "Не ко мне вопрос про назначение, мы вместе работаем на лавке весь год начиная со сбора в Новогорске. Все свое время трачу на команду, на хоккей. Я так работаю уже восемь лет", - отметил он. 

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