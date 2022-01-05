Организаторы Australian Open прокомментировали допуск на турнир непривитого Джоковича

СИДНЕЙ, 5 января. /ТАСС/. Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису подтвердили, что первая ракетка мира серб Новак Джокович получил разрешения на въезд в страну и участие в турнире на основании медицинского освобождения от вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса Австралии (Tennis Australia).

"Новак Джокович примет участие в Открытом чемпионате Австралии. Он подал заявление о медицинском освобождении [от вакцинации против COVID-19], которое было принято после тщательного рассмотрения двумя независимыми группами медицинских экспертов, назначенных департаментом здравоохранения штата Виктория", - указано в заявлении организации.

В Tennis Australia сообщили, что получили всего 26 заявлений о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса, однако одобрены были "лишь несколько из них", в том числе - заявление сербского теннисиста. "Любому заявителю, соответствующему условиям об освобождении [от прививки], было разрешено приехать, и Новаку [Джоковичу] не предоставили никаких особых возможностей", - сообщил генеральный директор Tennis Australia Крейг Тили в эфире телеканала 9News.

Тили также отметил, что с пониманием относится к "негативной реакции общественности", но данные, предоставленные Джоковичем, позволяли теннисисту обратиться за разрешением и получить его. "Люди этим утром были абсолютно разочарованы таким [решением], и я понимаю это, но условия для всех теннисистов, независимо от личности, и для всех, кто приезжает в Австралию, одинаковы, и они были соблюдены", - подчеркнул он.

Джоковичу 34 года, на его счету 20 побед на турнирах Большого шлема, девять раз он выигрывал Australian Open, в том числе в 2021 году, шесть раз - Уимблдон, трижды - US Open, два раза - Roland Garros. Всего на его счету 86 побед на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. Также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008). Ранее сообщалось, что серб может пропустить первый в сезоне турнир Большого шлема из-за отказа пройти курс вакцинации.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.