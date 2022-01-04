Новак Джокович выступит на Australian Open

ТАСС, 4 января. Сербский теннисист Новак Джокович примет участие в Australian Open. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Джокович, который является первой ракеткой мира, может пропустить первый в сезоне турнир Большого шлема из-за отказа пройти курс вакцинации.

"Я провел великолепное время с близкими во время перерыва, сегодня я отправляюсь в Австралию с медицинским разрешением не вакцинироваться", - написал Джокович.

Джоковичу 34 года, на его счету 20 побед на турнирах Большого шлема. Девять раз он выигрывал Australian Open, в том числе в 2021 году, шесть раз - Уимблдон, трижды - US Open, два раза - Roland Garros. Всего на его счету 86 побед на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. Также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

Australian Open пройдет с 17 по 30 января.

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