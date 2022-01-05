Николаев: у многих пилотов были проблемы с навигацией на четвертом этапе ралли "Дакар"

ТАСС, 5 января. Многие пилоты грузовиков испытывали проблемы с навигацией во время четвертого этапа ралли-марафона "Дакар". Об этом заявил пилот "Камаз-мастер" Эдуард Николаев, комментарий которого ТАСС приводит пресс-служба команды "Камаз-мастер".

Экипаж Николаева преодолел дистанцию за 4 часа 14 минут 46 секунд. Вторым к финишу пришел экипаж Антона Шибалова, отставший от лидера на 3 минуты 35 секунд. Тройку лидеров замкнул экипаж Дмитрия Сотникова (+5.35). Все экипажа представляют "Камаз-мастер".

"Все отлично, хороший результат. Сегодня ехали ровно, стабильно. Несколько раз был размен позициями грузовиками. У многих была проблема с навигацией, нам сегодня повезло больше. Сегодня день рождения у руководителя команды Владимира Чагина, мы хотели его порадовать, показать хороший результат, и у нас это получилось", - сказал Николаев.

В общем зачете лидирует экипаж Сотникова с результатом 15 часов 2 минуты 53 секунды. Далее идет экипаж Николаева (15:09.03), на третьем месте располагается Шибалов (15:27.58).

Следующий этап пройдет 6 января в Эр-Рияде. Дистанция спецучастка составит 346 км. Ралли "Дакар" завершится 14 января.