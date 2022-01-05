Экипаж россиянина Николаева выиграл четвертый этап ралли "Дакар"

ТАСС, 5 января. Экипаж россиянина Эдуарда Николаева из команды "Камаз-мастер" одержал победу на четвертом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков. Гонка проходит в Саудовской Аравии.

Дистанция спецучастка составила 465 км.

Экипаж Николаева преодолел дистанцию за 4 часа 14 минут 46 секунд. Вторым к финишу пришел экипаж Антона Шибалова, отставший от лидера на 3 минуты 35 секунд. Тройку лидеров замкнул экипаж Дмитрия Сотникова (+5.35). Оба экипажа представляют "Камаз-мастер".

В общем зачете лидирует экипаж Сотникова с результатом 15 часов 2 минуты 53 секунды. Далее идет экипаж Николаева (15:09.03), на третьем месте располагается Шибалов (15:27.58).

Следующий этап пройдет 6 января в Эр-Рияде. Дистанция спецучастка составит 346 км. Ралли "Дакар" завершится 14 января.