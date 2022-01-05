Пилот "Камаз-мастер" Шибалов оценил смену ландшафта на четвертом этапе ралли "Дакар"

Победу на четвертом этапе "Дакара" одержал экипаж Эдуарда Николаева, который преодолел дистанцию за 4 часа 14 минут 46 секунд. Вторым к финишу пришел экипаж Шибалова, отставший от лидера на 3 минуты 35 секунд. Тройку лидеров замкнул экипаж Дмитрия Сотникова (+5.35). Все экипажи представляют "Камаз-мастер".

"Этап сложился нормально. Справились с теми задачами, которые ставили перед собой. День непростой, хоть и большая часть трассы - это скоростные дороги, но были и дюны, и камни. Радует, что есть за что глазу зацепиться, смена ландшафта, уже переносится проще, несмотря на большую длину. Экипаж Николаева нас накатил, и потом мы уже так и финишировали", - сказал Шибалов.

В общем зачете лидирует экипаж Сотникова с результатом 15 часов 2 минуты 53 секунды. Далее идет экипаж Николаева (15:09.03), на третьем месте располагается Шибалов (15:27.58).

Следующий этап пройдет 6 января в Эр-Рияде. Дистанция спецучастка составит 346 км. Ралли "Дакар" завершится 14 января.