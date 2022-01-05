{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ралли "Дакар"

Лидер общего зачета "Дакара" Сотников сообщил, что проколол колесо на четвертом этапе

Сотников занял третье место

ТАСС, 5 января. Пилот российской команды "Камаз-мастер" Дмитрий Сотников проколол колесо на четвертом этапе ралли-марафона "Дакар". Комментарий гонщика ТАСС приводит пресс-служба команды "Камаз-мастер".

На эту тему
Экипаж россиянина Николаева выиграл четвертый этап ралли "Дакар"
Экипаж россиянина Николаева выиграл четвертый этап ралли "Дакар"

Победу на четвертом этапе "Дакара" одержал экипаж Эдуарда Николаева, который преодолел дистанцию за 4 часа 14 минут 46 секунд. Вторым к финишу пришел экипаж Антона Шибалова, отставший от лидера на 3 минуты 35 секунд. Тройку лидеров замкнул экипаж Сотникова (+5.35). Все экипажи представляют "Камаз-мастер".

"Очень быстрый день, длинный. Большую часть ехали первыми, потом увидели Андрея Каргинова после второй нейтрализации в зеркалах. Была небольшая заминка, искали правильную дорогу, крутнулись, они вместе с нами. Мы километров десять проехали, Андрей остановился, когда мы к нему подъехали, он нам показал, что помощь ему не нужна", - сказал Сотников.

"Через 30 километров мы прокололи колесо, потом поменяли его. Все ребята проехали, и потом Каргинов опять встал, оказалось, какие-то проблемы с коробкой. Было очень грязное русло, мы объехали эту грязь справа, надеюсь, мы этим никого не напугали. Потом все вместе кучно приехали к финишу", - добавил пилот.

В общем зачете лидирует экипаж Сотникова с результатом 15 часов 2 минуты 53 секунды. Далее идет экипаж Николаева (15:09.03), на третьем месте располагается Шибалов (15:27.58).

Следующий этап пройдет 6 января в Эр-Рияде. Дистанция спецучастка составит 346 км. Ралли "Дакар" завершится 14 января.

КХЛ
Экс-тренер "Барыса" считает, что ситуация в Казахстане не скажется на участии клуба в КХЛ
По указу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Нур-Султане было введено чрезвычайное положение
Экс-тренер "Барыса" считает, что ситуация в Казахстане не скажется на участии клуба в КХЛ
Читать полностью