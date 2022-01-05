Лидер общего зачета "Дакара" Сотников сообщил, что проколол колесо на четвертом этапе

Победу на четвертом этапе "Дакара" одержал экипаж Эдуарда Николаева, который преодолел дистанцию за 4 часа 14 минут 46 секунд. Вторым к финишу пришел экипаж Антона Шибалова, отставший от лидера на 3 минуты 35 секунд. Тройку лидеров замкнул экипаж Сотникова (+5.35). Все экипажи представляют "Камаз-мастер".

"Очень быстрый день, длинный. Большую часть ехали первыми, потом увидели Андрея Каргинова после второй нейтрализации в зеркалах. Была небольшая заминка, искали правильную дорогу, крутнулись, они вместе с нами. Мы километров десять проехали, Андрей остановился, когда мы к нему подъехали, он нам показал, что помощь ему не нужна", - сказал Сотников.

"Через 30 километров мы прокололи колесо, потом поменяли его. Все ребята проехали, и потом Каргинов опять встал, оказалось, какие-то проблемы с коробкой. Было очень грязное русло, мы объехали эту грязь справа, надеюсь, мы этим никого не напугали. Потом все вместе кучно приехали к финишу", - добавил пилот.

В общем зачете лидирует экипаж Сотникова с результатом 15 часов 2 минуты 53 секунды. Далее идет экипаж Николаева (15:09.03), на третьем месте располагается Шибалов (15:27.58).

Следующий этап пройдет 6 января в Эр-Рияде. Дистанция спецучастка составит 346 км. Ралли "Дакар" завершится 14 января.