Отец футболиста "Валенсии" Черышева считает, что первый гол в сезоне пойдет сыну на пользу

"Валенсия" в среду на выезде со счетом 2:1 обыграла "Картахену" в матче 1/16 финала Кубка Испании. Российский полузащитник Денис Черышев начал игру в запасе, вышел на поле на 71-й минуте, а на третьей компенсированной ко второму тайму минуте забил победный гол. Для 31-летнего хавбека этот мяч стал первым в сезоне-2021/22.

"Тренер в этом матче дал сыграть футболистам, которые проведут меньше времени в ближайшем матче (8 января "Валенсия" на выезде сыграет с мадридским "Реалом" в 20-м туре чемпионата Испании - прим. ТАСС), - сказал отец полузащитника "Валенсии". - Денис вышел на замену и сделал это довольно-таки хорошо, а также оказался там, где надо [в моменте с голом]".

"Поможет ли этот гол Денису в получении большего игрового времени? Всему свое время. Он только восстановился от травмы, ему надо набирать как физически, так и тактически. Все будет зависеть от него самого, но я думаю, что это поможет. Он показывает очень достойную игру, во втором матче подряд выходя на замену", - добавил собеседник агентства.

Черышев в текущем сезоне принял участие в 12 матчах (гол и две результативные передачи), пропустив 10 игр чемпионата Испании. В восьми из них он не попадал в заявку по причине травм, еще в двух случаях хавбек оставался в запасе.

"Валенсия" благодаря победе над "Картахеной" вышла в 1/8 финала Кубка Испании. Жеребьевка этой стадии состоится 7 января, матчи пройдут 15 января. В чемпионате Испании команда российского полузащитника после 19 туров занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Отставание от занимающего первую строчку "Реала", который провел на одну игру больше, составляет 18 очков.