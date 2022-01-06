В "Металлурге" сообщили, что предлагали КХЛ перенести матч с "Барысом" в Нур-Султане

"Металлург" в среду на выезде потерпел поражение от "Барыса" со счетом 2:3, игра проходила без зрителей из-за того, что по указу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Нур-Султане было введено чрезвычайное положение. Власти страны пошли на такой шаг из-за того, что со 2 января в ней не прекращаются митинги, связанные с повышением цен на сжиженный газ. В спортивном регламенте КХЛ указано, что в регионах, где объявлен комендантский час или введено чрезвычайное положение, проведение матчей запрещено. По заявлению КХЛ, решение о проведении встречи в Нур-Султане было принято после консультаций лиги с органами государственной власти Казахстана, а также клубами, представители принимающей стороны гарантировали безопасность команд и игроков.

"Перед выездом на матч мы узнали, что в Нур-Султане введено чрезвычайное положение, естественно, мы тут же попытались связаться с руководством лиги, что было не так просто сделать. Связь была по-прежнему нестабильна, интернет практически не работал, звонки проходили через раз. Нам удалось дозвониться: лига предложила команде остаться в отеле до получения дополнительной информации - на неопределенное время", - говорится в заявлении пресс-службы "Металлурга".

"Клубом было принято решение ехать на арену, во-первых, избежать нахождения команды в центре города, предполагая нестабильную обстановку, во-вторых, чтобы иметь возможность оперативно собрать вещи в случае отмены игры, в-третьих, с целью попытаться наладить связь, получить более подробную информацию о ситуации от руководства арены и хоккейного клуба "Барыс". И когда мы прибыли на арену, нам подтвердили, что режим чрезвычайного положения введен по всей стране, включая Нур-Султан. В этой связи, опираясь на регламент КХЛ, мы снова обратились к руководству лиги с предложением перенести матч на другую дату, которая устроила бы все заинтересованные стороны. Однако КХЛ дала распоряжение все же провести матч, но сыграть его без зрителей", - добавили в пресс-службе.

После матча представители "Металлурга" более часа не могли вылететь из аэропорта Нур-Султана. "Технические службы аэропорта не подготовили должным образом воздушное судно. Регулярные рейсы и вовсе оказались отменены, поэтому клуб пошел навстречу КХЛ и взял на борт бригаду арбитров, работавшую на матче, которая рисковала застрять в Казахстане. Мы хотим выразить благодарность хоккейному клубу "Барыс", который предпринял все возможные усилия по обеспечению безопасности трансфера "Металлурга" в аэропорт, авиакомпании "Аэрофлот", экипажу и техникам самолета, а также всем, кто переживал за нас и поддерживал в этот непростой день", - говорится в сообщении.