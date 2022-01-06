"Челси" обыграл "Тоттенхэм" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги

ТАСС, 6 января. "Челси" со счетом 2:0 обыграл "Тоттенхэм" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги по футболу. Встреча прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж".

В составе "Челси" отличился Кай Хаверц (5-я минута), еще один мяч был забит после автогола Бена Дэвиса (34).

Ответный матч состоится 12 января. В другом полуфинале сыграют "Ливерпуль" и "Арсенал". Первая встреча должна была состояться 6 января, но из-за вспышки коронавируса в "Ливерпуле" пройдет 13 января. Ответная игра состоится 20 января.

Финальный матч состоится 27 февраля на стадионе "Уэмбли".

Кубок английской лиги проводится с 1960 года. В нем принимают участие 92 клуба из четырех высших дивизионов чемпионата Англии. Победитель получит право участия в Лиге конференций в следующем сезоне. Рекордсменами по победам являются "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" (по 8 раз). "Манчестер Сити" выиграл турнир в прошлом году.