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Футбол в Англии

"Челси" обыграл "Тоттенхэм" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги

Ответная встреча состоится 12 января
Оливер Скипп ("Тоттенхэм") и Жоржинью ("Челси") .EPA-EFE/ANDY RAIN
Описание
Оливер Скипп ("Тоттенхэм") и Жоржинью ("Челси")
© .EPA-EFE/ANDY RAIN

ТАСС, 6 января. "Челси" со счетом 2:0 обыграл "Тоттенхэм" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги по футболу. Встреча прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж".

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В составе "Челси" отличился Кай Хаверц (5-я минута), еще один мяч был забит после автогола Бена Дэвиса (34).

Ответный матч состоится 12 января. В другом полуфинале сыграют "Ливерпуль" и "Арсенал". Первая встреча должна была состояться 6 января, но из-за вспышки коронавируса в "Ливерпуле" пройдет 13 января. Ответная игра состоится 20 января.

Финальный матч состоится 27 февраля на стадионе "Уэмбли".

Кубок английской лиги проводится с 1960 года. В нем принимают участие 92 клуба из четырех высших дивизионов чемпионата Англии. Победитель получит право участия в Лиге конференций в следующем сезоне. Рекордсменами по победам являются "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" (по 8 раз). "Манчестер Сити" выиграл турнир в прошлом году.

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