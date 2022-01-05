Матч полуфинала Кубка английской лиги между "Ливерпулем" и "Арсеналом" перенесен

ТАСС, 5 января. Первый полуфинальный матч Кубка английской лиги по футболу между "Ливерпулем" и "Арсеналом" перенесен из-за вспышки коронавируса в составе хозяев. Об этом сообщает пресс-служба "Ливерпуля".

О дате переноса не сообщается. Матч должен был пройти 6 января, начало встречи было запланировано на 22:45 мск.

"Наша встреча с "Арсеналом", запланированная на четверг, была перенесена. Мы бы хотели поблагодарить организаторов и "Арсенал" за их понимание, а также болельщиков обоих клубов. Мы продолжаем преодолевать этот сложный период", - говорится в заявлении пресс-службы "Ливерпуля".

1 января стало известно о том, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заразился коронавирусом. Позднее было объявлено о положительных результатах тестов на коронавирус у голкипера Алиссона, форварда Роберто Фирмино и защитника Жоэля Матипа. В среду пресс-служба "Ливерпуля" сообщила о заражении коронавирусом помощника Клоппа Пепейна Лейндерса.

Ответная встреча запланирована на 20 января.