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Олимпиада-2022 в Пекине

Сихарулидзе: три российские пары могут претендовать на золото Игр в Пекине

На прошлом чемпионате мира россияне завоевали золото и бронзу в соревновании спортивных пар

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Претендентами на первое место олимпийского турнира в Пекине являются три российские пары, взошедшие на пьедестал чемпионата России в Санкт-Петербурге. Таким мнением в интервью ТАСС поделился олимпийский чемпион в парном катании, президент Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга Антон Сихарулидзе.

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Первое место на завершившемся в конце декабря национальном чемпионате завоевали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, второе - чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (обе пары представляют Санкт-Петербург и тренируются под руководством Тамары Москвиной). Обладателями бронзовых медалей стала пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые в олимпийский сезон работают под руководством штаба специалистов группы Этери Тутберидзе.

"На прошлом чемпионате мира наша пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями, вторая наша пара - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - завоевали бронзовые награды, и мне вдвойне приятно, что и те, и другие - ученики Тамары Москвиной, - сказал Сихарулидзе. - Совсем недавно завершился чемпионат России, и опять две наши пары стали победителями турнира и его серебряными призерами, доказывая, что они лучшие в стране. Но я хочу отметить, что и московская пара Тарасова и Морозов произвели очень хорошее впечатление. У нас есть все основания говорить о том, что три пары из России будут бороться за золотые медали Олимпийских игр".

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
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