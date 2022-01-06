Сихарулидзе сообщил о решении развивать в Санкт-Петербурге танцы на льду

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Президент Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга Антон Сихарулидзе намерен уделить повышенное внимание развитию в городе танцев на льду. Об этом олимпийский чемпион заявил в интервью ТАСС.

Санкт-Петербург традиционно являлся важным центром развития одиночного и парного катания, чего нельзя сказать о танцах на льду.

"Если говорить про танцы, то, к моему великому сожалению, в Питере танцы никогда активно не развивались. Сейчас буквально несколько тренеров работают, но пока они в начале своего пути. В наших планах активно развивать этот вид, смотреть вокруг, искать тренеров, спортсменов, которые бы хотели работать в Санкт-Петербурге, тем более, что у нас есть возможность создать уникальные условия для подготовки", - заявил Сихарулидзе.

"Говорить о мощных тренерских резервах в танцах на льду в нашем городе не приходится. Думаю, что придется создавать условия в том числе и для тех, кто захочет работать в Питере. У нас есть один-два тренера, но, чтобы выстроить систему подготовки танцевальных дуэтов, этого недостаточно", - отметил Сихарулидзе.