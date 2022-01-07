Ярошенко: биатлонист Серохвостов может бороться за медали в пасьюте на этапе Кубка мира

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Функциональное состояние российского биатлониста Даниила Серохвостова позволит ему бороться за призовые места в гонке преследования на этапе Кубка мира в германском Оберхофе. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко.

Серохвостов с двумя промахами стал восьмым в спринте на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе, отстав от победителя Александра Логинова на 25,8 секунды.

"Для Серохвостова гонка преследования будет небольшим испытанием. С таким функциональным состоянием можно бороться и за попадание на призовой подиум, - сказал Ярошенко. - Безусловно, если Серохвостов выполняет план Юрия Каминского (старшего тренера мужской сборной России - прим. ТАСС), это позволяет ему прогрессировать. Но он всегда показывал высокие скорости, Серохвостов всегда очень сильно был готов именно как лыжник, как биатлонист он пока еще молод с точки зрения биатлонного мышления, но это все приходит с опытом".

В пятницу соревновательная программа этапа Кубка мира в Оберхофе продолжится женской спринтерской гонкой. Этап завершится гонками преследования у мужчин и женщин 9 января.