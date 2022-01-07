Федоров: хоккейный клуб ЦСКА не менял режим работы после информации о заболевших ковидом

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Выявленные случаи заражения коронавирусом среди игроков и тренеров хоккейного клуба ЦСКА не повлияли на работу команды. Об этом журналистам рассказал главный тренер армейцев Сергей Федоров.

Ранее портал Metaratings сообщил о том, что положительные тесты на коронавирус обнаружены у тренеров Евгения Корешкова и Владимира Чебатуркина, а также у защитников Никиты Нестерова и Джона Гилмора и нападающего Владислава Каменева.

"Комментировать ситуацию будут врачи, какие-то детали пояснить не смогу. Как я сказал до игры, никаких указаний или другой информации, что что-то надо менять, не поступало. Мы работали в обычном режиме, и без тех игроков и товарищей продолжим работать в том же ключе", - сказал Федоров.

ЦСКА в пятницу проиграл в овертайме подольскому "Витязю" со счетом 3:4.