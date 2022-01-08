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КХЛ

В ЦСКА прокомментировали отмену ближайших матчей команды в КХЛ из-за коронавируса

Не состоятся игры армейцев против СКА и "Сочи"
Президент ЦСКА Игорь Есмантович Михаил Метцель/ТАСС
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 8 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский ЦСКА совместно с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) будет искать оптимальное решение в вопросе проведения ближайших игр команды. Об этом ТАСС сообщил президент армейского клуба Игорь Есмантович.

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В субботу КХЛ сообщила об отмене матчей ЦСКА против СКА (9 января) и "Сочи" (11 января) из-за 17 случаев заражения коронавирусом в команде армейцев.

"После того, как перед матчем с "Витязем" у нескольких наших игроков и тренеров были выявлены первично-положительные результаты [тестов на коронавирус], вся команда прошла повторное ПЦР-тестирование. В итоге у 17 представителей ЦСКА выявлены положительные результаты, - сказал Есмантович. - Мы заботимся о здоровье наших игроков, тренеров и персонала. А также понимаем, что должны соблюдать все необходимые меры, чтобы остановить распространение болезни".

"Поэтому после консультаций с КХЛ было принято решение об отмене двух ближайших матчей команды - в Санкт-Петербурге против СКА и дома против "Сочи". Будем совместно с лигой искать оптимальное решение сложившейся ситуации. На данный момент ближайший матч должен состояться 15 января против "Спартака", - добавил он.

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