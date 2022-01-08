Тарпищев назвал обидным поражение россиян в полуфинале Кубка ATP

МОСКВА, 8 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России была ближе к победе в полуфинале Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), чем команда Канады. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Россияне уступили канадцам со счетом 1-2. Роман Сафиуллин проиграл Денису Шаповалову (4:6, 7:5, 4:6), Даниил Медведев выиграл у Феликса Оже-Альяссима (6:4, 6:0), в парной встрече сильнее были канадские теннисисты (4:6, 7:5, 10:7).

"Все ребята молодцы, сыграли хорошо, - сказал Тарпишев. - К победе были ближе, чем канадцы, но не повезло. Очень обидно, что уступили".

"Могло сложиться и так, и так - сложилось не в нашу пользу в паре и матче Сафиуллина. Но, учитывая состав и все потери, выступили очень удачно. Все, что могли, - сделали", - добавил он.