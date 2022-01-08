Кафельников: сборная России показала достойный результат на Кубке ATP

"Полуфинал - достойный результат, ребята молодцы, хорошо играли, бились до последнего, - сказал Кафельников. - Перед ними стояла задача - получить достаточное количество игровой практики, они с ней справились. Такие матчи будут отличным опытом для Романа Сафиуллина, он набрал хорошую форму перед квалификацией на Открытый чемпионат Австралии. Надеюсь, что качественная игра на Кубке ATP придаст ему уверенности и он пройдет в основную сетку турнира".

Вице-президент Федерации тенниса России оценил выступление на турнире второй ракетки мира Даниила Медведева. "Великолепно [выступил]. Он сыграл четыре одиночных матча, набрал шикарную форму перед первым турниром Большого шлема. Именно за этим стоило играть на этом турнире", - добавил он.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января.