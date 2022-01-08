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Кубок ATP

Кафельников: сборная России показала достойный результат на Кубке ATP

Россияне дошли до полуфинала турнира, где уступили канадцам

ТАСС, 8 января. Россияне показали достойный результат на Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал олимпийский чемпион 2000 года, обладатель Кубка Дэвиса Евгений Кафельников.

Сборная России завершила выступление на турнире на стадии полуфинала, проиграв команде Канады.

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"Полуфинал - достойный результат, ребята молодцы, хорошо играли, бились до последнего, - сказал Кафельников. - Перед ними стояла задача - получить достаточное количество игровой практики, они с ней справились. Такие матчи будут отличным опытом для Романа Сафиуллина, он набрал хорошую форму перед квалификацией на Открытый чемпионат Австралии. Надеюсь, что качественная игра на Кубке ATP придаст ему уверенности и он пройдет в основную сетку турнира".

Вице-президент Федерации тенниса России оценил выступление на турнире второй ракетки мира Даниила Медведева. "Великолепно [выступил]. Он сыграл четыре одиночных матча, набрал шикарную форму перед первым турниром Большого шлема. Именно за этим стоило играть на этом турнире", - добавил он.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января.

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