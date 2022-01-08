Камельзон оценил выступление россиян на Кубке ATP

"Счет говорит сам за себя: тот, кто должен выиграть, - выиграл, тот, кто должен проиграть, - проиграл, - сказал Камельзон. - По раскладке, по составу команды Сафиуллин не мог обыграть Шаповалова, это было понятно, а Медведев взял свое очко без особых проблем. И все решилось в парной игре. Парная игра - это совсем другое дело, успех тут пришел на сторону сборной Канады".

"В принципе выступление российской команды на этом турнире я считаю положительным, я бы поставил им чистую оценку "пять". Ребята сделали все, что смогли, чуть-чуть неудача, и немного не получилось, чтобы выйти в финал. Трагедии никакой в этом нет, ребята хорошо потренировались, набирают форму перед Australian Open. Поэтому я считаю, что этот результат не является позорным", - добавил специалист.

Камельзон отметил, что в парной встрече большое значение имел фактор удачи. "Борьба за выход в финал была очень упорной, и победа пришла очень хорошей команде Канады, - отметил Камельзон. - Я всегда говорю, что Шаповалов - исконно русский мальчик, мы за ним наблюдаем, у нас большая симпатия к нему, и то, что он выиграл у Сафиуллина, - да даже по рейтингу он не мог ему проиграть. Конечно, немного жаль, что проиграли пару, в парных играх часто бывает, что выигрывают не обязательно самые сильнейшие, когда дело доходит до тай-брейка, тут надо, чтобы еще немного повезло".

Кубок АТР проходит в третий раз, сборная России является действующим победителем турнира. Сборная Канады в финале встретится с командой Испании, ранее обыгравшей в полуфинале поляков со счетом 2-0. Финальный матч состоится в воскресенье.