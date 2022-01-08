Чесноков не видит трагедии в невыходе сборной России в финал Кубка ATP

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Кубок Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) не имеет весомого значения, поражение россиян в полуфинале турнира не является трагедией. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.
Россияне уступили на стадии полуфинала канадцам со счетом 1-2. Роман Сафиуллин проиграл Денису Шаповалову (4:6, 7:5, 4:6), Даниил Медведев выиграл у Феликса Оже-Альяссима (6:4, 6:0), в парной встрече сильнее были канадские теннисисты (4:6, 7:5, 10:7).
"Хорошо, что наша команда проиграла в полуфинале, это нам даже не нужно было, эти турниры - пробные, - сказал Чесноков. - Для меня Кубок ATP только звучит красиво, но такого весомого значения, как Кубок Дэвиса или турнир Большого шлема, не имеет, это скорее подготовка к большому турниру - Australian Open, и лично я тратить силы там бы не стал. Сафиуллин и Медведев показали то, что они оба сейчас в порядке. Я думаю, что все нормально, все правильно, трагедии здесь нет".
Бывший теннисист оценил форму Медведева. "Даня в полном порядке. Если он будет дальше наращивать свой потенциал и игру, то у него будут шансы если не выиграть, то хорошо сыграть в Австралии. Медведев может претендовать на титул в Мельбурне", - добавил Чесноков.
Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января.