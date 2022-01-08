Чесноков не видит трагедии в невыходе сборной России в финал Кубка ATP

"Хорошо, что наша команда проиграла в полуфинале, это нам даже не нужно было, эти турниры - пробные, - сказал Чесноков. - Для меня Кубок ATP только звучит красиво, но такого весомого значения, как Кубок Дэвиса или турнир Большого шлема, не имеет, это скорее подготовка к большому турниру - Australian Open, и лично я тратить силы там бы не стал. Сафиуллин и Медведев показали то, что они оба сейчас в порядке. Я думаю, что все нормально, все правильно, трагедии здесь нет".

Бывший теннисист оценил форму Медведева. "Даня в полном порядке. Если он будет дальше наращивать свой потенциал и игру, то у него будут шансы если не выиграть, то хорошо сыграть в Австралии. Медведев может претендовать на титул в Мельбурне", - добавил Чесноков.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января.