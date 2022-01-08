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Кубок ATP

Даниил Медведев: сборная России выложилась полностью на Кубке ATP

Россияне в полуфинале уступили канадцам

ТАСС, 8 января. Сборная России отдала все для достижения положительного результата на Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом в своем аккаунте в Instagram написал вторая ракетка мира Даниил Медведев.

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Россияне уступили на стадии полуфинала канадцам со счетом 1-2. Роман Сафиуллин проиграл Денису Шаповалову (4:6, 7:5, 4:6), Медведев выиграл у Феликса Оже-Альяссима (6:4, 6:0), в парной встрече сильнее были канадские теннисисты (4:6, 7:5, 10:7).

"Сегодня я хочу поблагодарить свою команду за этот невероятный турнир, мы старались и выложились полностью, провели потрясающие дни в Сиднее, но все не было бы так весело без нашего капитана (Жиля Сервара - тренера Медведева - прим. ТАСС)", - написал россиянин.

Сборная Канады в финале турнира сыграет с испанцами 9 января.

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Медведев, Даниил СергеевичКубок ATP
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