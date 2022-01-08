Укротители ветра. Резцова и Бабиков выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира по биатлону

Российский дуэт показал результат 41 минута 37,1 секунды, потратив 12 дополнительных патронов и пробежав один штрафной круг. Второе место заняли биатлонисты из Австрии Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер (отставание 41,5 секунды; 13 дополнительных патронов и один штрафной круг), третье - украинцы Дарья Блашко и Артем Тищенко (+1.03,6; 12; 0).

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Россияне Кристина Резцова и Антон Бабиков заняли первое место в одиночной смешанной эстафете (сингл-микст) на этапе Кубка мира по биатлону в германском Оберхофе. Сборная России впервые с 2015 года поднялась на пьедестал почета в данной дисциплине.

Сборная России одержала победу в одиночной смешанной эстафете впервые с 6 февраля 2015 года, когда на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место золотые медали выиграли Яна Романова и Алексей Волков. С тех пор за 16 гонок в данном виде программы российским биатлонистам не удавалось попасть на пьедестал почета.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подчеркнул, что Резцова и Бабиков смогли справиться с тяжелыми погодными условиями гонки. "Погодные условия по сравнению со смешанной эстафетой изменились, ветер гулял и туда, и сюда, и в этих условиях наши ребята обошлись одним штрафным кругом и минимальным количеством дополнительных патронов - молодцы, - сказал Васильев ТАСС. - Это приятное событие, которое постоянно с нами случается в Оберхофе. Достаточно вспомнить, как три года назад мы не очень удачно выступили в личных гонках, но потом выиграли в эстафетах, так что Германия очень часто приносит нам позитивные эмоции".

Специалист также высоко оценил соревновательную форму Резцовой, которая проводит на Кубке мира свой первый сезон после рождения ребенка. "На сегодняшний день Резцова - лидер команды, но это еще не окончательно. Главное, что у нее в этом году хорошее физическое состояние на протяжении всех этапов Кубка мира, и я надеюсь, она сохранит это состояние вплоть до Олимпийских игр", - добавил Васильев.

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко считает, что российский дуэт изначально был главным претендентом на победу в сингл-миксте. "Резцова и Бабиков победили уверенно, сегодня бежали объективно не самые сильные спортсмены, - сказал Ярошенко ТАСС. - Кристина была сегодня сильнейшая спортсменка из тех, что бежали в сингл-миксте. Антон, судя по тому, что был шестым в спринте, тоже был одним из фаворитов сегодняшней гонки".

Второй состав отработал великолепно

В классической смешанной эстафете российская команда в составе Максима Цветкова, Александра Поварницына, Ирины Казакевич и Валерии Васнецовой заняла пятое место, проиграв победителю - сборной Норвегии - 2 минуты 8,9 секунды. Российские биатлонисты обошлись без штрафных кругов, потратив девять дополнительных патронов. Победителями стали норвежцы Йоханнес и Тарьей Бё, Ингрид Тандревольд и Марте Рёйселанн, показавшие результат 1 час 28 минут 51,4 секунды, потратив шесть дополнительных патронов на восьми огневых рубежах. Вторыми финишировали белорусы Никита Лобастов, Антон Смольский, Динара Алимбекова и Анна Сола (отставание - 23,1 секунды; пять дополнительных патронов), третьими стали французы Антонен Гигонна, Симон Дестьё, Анаис Бескон и Жюлия Симон (+2.01,3; 11).

Состав российской команды на смешанную эстафету стал экспериментальным - кроме Васнецовой, никто из биатлонистов еще не принимал участия в эстафетах в этом сезоне. "Тренеры обязаны сейчас экспериментировать, они правильно это делают, дают возможность стартовать тем спортсменам, которые в эстафете еще не участвовали, - считает Васильев. - И это в какой-то степени себя оправдало".