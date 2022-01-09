КХЛ отменила три матча рижского "Динамо" в регулярном чемпионате из-за коронавируса

По состоянию на 9 января коронавирус выявлен у 14 хоккеистов, одного тренера и двух представителей рижского "Динамо".

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Три матча рижского "Динамо" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) отменены из-за случаев заражения коронавирусом в команде. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Отменены домашняя встреча рижан с минским "Динамо" (12 января) и гостевые игры против магнитогорского "Металлурга" (15 января) и екатеринбургского "Автомобилиста (17 января). Решение о возможности провести матчи в более поздний срок будет принято позднее.

Всего с начала года КХЛ отменила 11 матчей регулярного чемпионата из-за коронавируса.

Рижское "Динамо" занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 37 очков в 45 матчах.