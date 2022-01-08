Ковид добрался до КХЛ. Лига перенесла уже восемь матчей в 2022 году

Решение о продолжении проведения чемпионата или его приостановке будет принято на следующей неделе

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) примет окончательное решение по поводу продолжения сезона на следующей неделе. Чемпионат находится под угрозой приостановки из-за коронавируса, который захлестнул, по крайней мере, три из 24 клубов лиги.

Новый штамм коронавируса уже не позволил Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в обычном режиме проводить свой регулярный чемпионат. Это вылилось в переносы игр и попадание в ковид-протокол свыше 130 игроков, что стало одной из причин отказа лиги 22 декабря отпускать своих хоккеистов на Олимпийские игры в Пекин. НХЛ была вынуждена также сделать перерыв в чемпионате (с 22 по 26 декабря). После наступления Нового года коронавирус обрушился на КХЛ, и первой его жертвой стал "Автомобилист". Из-за вспышки ковида в команде из Екатеринбурга и невозможности сделать замены был отменен матч 3 января в Хельсинки с "Йокеритом". Позднее было объявлено о переносе встречи на 22 января. Были отменены также выездные игры "Автомобилиста" с "Авангардом", рижским "Динамо" и ярославским "Локомотивом", намеченные на 5, 7 и 9 января соответственно, однако речи о присуждении команде Николая Заварухина технических поражений пока не идет. В этой связи был поднят вопрос, почему КХЛ в начале ноября засчитала техническое поражение "Салавату Юлаеву" в домашнем матче с "Трактором" после того, как вся уфимская команда была на неделю изолирована, хотя ни у кого из игроков и тренерского штаба не было положительного теста на ковид. Как объяснила КХЛ, дело в приостановке работы всего юридического лица, которую инициировало местное отделение Роспотребнадзора, - клуб не имел возможности проводить матчи на территории страны. 11 января запланировано следующее тестирование игроков и представителей "Автомобилиста" с целью определения возможности проведения матча чемпионата против "Северстали", который запланирован на 13 января. ЦСКА рассчитывает на дерби с красно-белыми Также были отменены два матча "Салавата Юлаева" на выезде с "Йокеритом" и рижским "Динамо", запланированные на 8 и 10 января соответственно. По сообщению КХЛ, результаты тестов на коронавирус оказались положительными у девяти представителей уфимского клуба.

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Наконец, сразу у 17 представителей ЦСКА был выявлен коронавирус. В связи с этим матчи армейцев 9 января в Санкт-Петербурге со СКА и 11 января в Москве с "Сочи" были отменены. Причем ЦСКА сумел провести матч 7 января с "Витязем", хотя на тот момент в команде было пятеро заболевших - три игрока и два тренера. Во всех случаях вопросы по поводу проведения матчей будут еще обсуждаться. "Мы заботимся о здоровье наших игроков, тренеров и персонала. А также понимаем, что должны соблюдать все необходимые меры, чтобы остановить распространение болезни. Будем совместно с лигой искать оптимальное решение сложившейся ситуации. На данный момент ближайший матч должен состояться 15 января против "Спартака", - сказал ТАСС президент ЦСКА Игорь Есмантович. "Не надо паниковать" ЦСКА, без преувеличения, является одним из базовых клубов сборной России - на проходившем в середине декабря Кубке Первого канала выступало шесть игроков из этой команды. Двое из них, защитник Никита Нестеров и нападающий Владислав Каменев, по информации Metaratings ("Метарейтингс"), не играли с "Витязем". Для въезда на Олимпиаду в Пекин, помимо вакцинации, спортсменам требуется иметь отрицательные тесты.

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