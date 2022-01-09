Камельзон прокомментировал поражение теннисистки Кудерметовой в финале турнира в Мельбурне

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Тренерская команда российской теннисистки Вероники Кудерметовой не смогла подготовить ее к выступлению в финале турнира в Мельбурне. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер РФ Владимир Камельзон.

"Кудерметовой помешало то, что она не играла в полуфинале (японка Наоми Осака снялась с матча - прим. ТАСС), вся мысль была обыграть Осаку, - сказал Камельзон. - А тут, оказывается, играть не надо, и еще день отдыха. Где-то психологически она, может быть, себя не сопоставила, не смогла приспособиться к несколько нестандартной обстановке лично для себя. Ее тренерская команда, на мой взгляд, где-то что-то не доработала".

"Тренеры больше должны соображать головой, как настраивать своих игроков, особенно в полуфиналах и финалах, а там было что-то непонятное. Но в любом случае то, что Кудерметова в финале, - это признание хорошей игры", - добавил специалист.

Кудерметовой 24 года, она располагается на 31-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету один титул под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше третьего круга.