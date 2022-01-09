Васильев считает, что биатлонист Логинов позволил себе на один промах больше допустимого

Логинов занял пятое место в гонке преследования на 12,5 км на пятом этапе Кубка мира в германском Оберхофе. Россиянин, стартовавший первым и удерживавший эту позицию до последнего огневого рубежа, отстал от победившего француза Кентена Фийона-Майе на 18,5 секунды, совершив четыре промаха, три из которых на четвертой стрельбе.

"Саша позволил себе на один промах больше, чем допустимо, отсюда потерял не только первое, но и призовое место, потому что допусти он на последнем рубеже не три промаха, а два, то он вообще выиграл бы эту гонку, - сказал Васильев. - Но он рисковал, шел ва-банк, потому что порыв ветра был сильный, он пытался быстро отстреляться, дабы не тратить время на огневом рубеже, а даже быстрее пробежать штрафные круги. Но этих кругов оказалось слишком много".

"Но ничего, я думаю, что это даже хорошо, потому что если бы он выиграл вторую гонку подряд, то это могло бы его расслабить. Слишком много выигрывать перед Олимпиадой - это очень опасно, а так, баланс был соблюден. И он не теряет сейчас бдительности, не расслабляется и готовится к следующим гонкам", - добавил Васильев.

Позднее в воскресенье в Оберхофе пройдет женская гонка преследования.