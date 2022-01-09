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Зимние олимпийские виды спорта

Кравцов назвал отличными выступления российских конькобежцев на чемпионате Европы

Россияне завоевали на турнире шесть медалей
Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российские конькобежцы отлично выступили на чемпионате Европы в нидерландском Херенвене. Такое мнение ТАСС высказал президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

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По итогам соревнований сборная России завоевала одну серебряную и пять бронзовых наград. Российские спортсмены из-за нескольких положительных результатов тестов на коронавирус пробыли на карантине две недели и были вынуждены пропустить первый день соревнований.

"Несмотря на то, что сидели на карантине, выступили отлично, особенно девочки, выиграли много медалей, - сказал Кравцов. - Но, честно говоря, мы на все соревнования сейчас смотрим через призму Олимпийских игр, в большей степени для нас чемпионат Европы - это как проба сил, тренировочный старт. Хотя, бесспорно, медали чемпионата Европы важны, я очень рад, что наши спортсмены смогли их завоевать. Очень жаль, что не удалось принять участие в первом дне соревнований, а также наши спринтеры заболели и не смогли поехать".

Президент СКР добавил, что по итогам чемпионата Европы не стоит делать прогнозы на Олимпийские игры в Пекине. "Сейчас смотрим в одном направлении - чтобы болезнь отступила и чтобы во время Олимпиады никто не заболел и выступили по мере своих сил, рассчитываем на наших спринтеров, а также на командные гонки. У нас достаточно много надежд, но чемпионат Европы сложно назвать каким-то показателем, ведь не было азиатских спортсменов, не было канадцев. Так что прогнозы на Олимпийские игры пока делать не стоит", - заявил Кравцов.

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