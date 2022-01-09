Итальянский пилот обвинил в аварии выбывшего из "Дакара" Карякина

В воскресенье Карякин досрочно завершил выступление на "Дакаре" после аварии с Каррарой. Багги обоих участников столкнулись по ходу седьмого этапа ралли-марафона. Экипаж Каррары сумел продолжить гонку.

"Хочу показать, что мы ехали правильно, потому что сейчас пилот команды, машина которой в нас врезалась, хотел нас обвинить в том, что мы ехали против курса, - сказал Власюк. - Мы буквально 50 метров не доехали до этой позиции, и из-за куч песка слева он на нас вылетел. С нашей стороны мы ехали четко по легенде, а экипаж, который врезался нам лоб в лоб выехал из-за куч, откуда он вообще не должен был выезжать, но они заблудились, так сложилась судьба, что мы встретились около дюн".

Карякину 30 лет, он является победителем "Дакара"-2017 в зачете квадроциклов. В 2020 году он стал вторым, выступая на багги.

Следующий этап пройдет 10 января. Дистанция спецучастка составит 395 км. Ралли "Дакар" завершится 14 января.