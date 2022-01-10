СМИ: Джокович проведет встречу с министром по делам иммиграции Австралии

ТАСС, 10 января. Сербский теннисист Новак Джокович в течение ближайших четырех часов должен встретиться с министром по делам иммиграции Австралии Алексом Хоуком для того, чтобы урегулировать вопрос пребывания в стране. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист телеканала 7News ("7-ньюс") Блэйк Джонсон.

Сербский теннисист был задержан в среду вечером в аэропорту Мельбурна из-за проблем с документами. Позднее выяснилось, что Джокович не смог предоставить сотрудникам австралийской погранслужбы "объективные и честные доказательства того, что у него есть законное медицинское освобождение" от вакцинации против COVID-19. После разбирательства, которое длилось всю ночь, виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну.

Джокович обратился в федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы. 10 января суд удовлетворил апелляцию серба. Позднее сербская журналистка Ксения Павлович со ссылкой на слова отца Джоковича сообщила, что теннисист до сих пор задержан. Однако журналист издания The Age ("Зе эйдж") Пол Саккал заявил, что информация об аресте серба не точна, министр иммиграции все еще решает, отменять или нет визу теннисиста.

Адвокат Кристофер Тран, представлявший в суде интересы правительства Австралии, отметил после оглашения решения, что федеральные власти могут снова аннулировать визу спортсмена, если посчитают, что он нарушил правила въезда в страну. По его словам, Хоук "может воспользоваться дополнительными полномочиями, чтобы снова аннулировать визу Джоковича". Если он примет решение об аннулировании визы Джоковича, то сербу запретят въезд в Австралию на три года.

Джоковичу 34 года, на его счету 20 побед на турнирах Большого шлема, девять раз он выигрывал Australian Open, шесть раз - Уимблдон, трижды - US Open, два раза - Roland Garros. Всего на его счету 86 побед на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. Также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008). Ранее сообщалось, что серб может пропустить первый в сезоне турнир Большого шлема из-за отказа пройти курс вакцинации.