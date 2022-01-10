"Торино" разгромил "Фиорентину" в матче чемпионата Италии. Кокорин вышел на замену

ТАСС, 10 января. Футболисты "Торино" разгромили "Фиорентину" со счетом 4:0 в домашнем матче 21-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Турине.

В составе победителей голы забили Уилфрид Синго (19-я минута), Йосип Брекало (23, 31) и Антонио Санабрия (58).

Российский нападающий Александр Кокорин вышел на поле на 73-й минуте встречи, заменив Душана Влаховича. Россиянин не сумел отметиться результативными действиями. Кокорин перешел в "Фиорентину" в январе прошлого года из московского "Спартака". За все время в клубе он провел десять матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями и пропустив большую часть игр из-за травм.

"Фиорентина" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 32 очка в 20 матчах. "Торино" идет на девятой строчке, имея в активе 28 очков в 20 встречах.

В следующем туре "Фиорентина" 17 января дома примет "Дженоа", а "Торино" 15 января в гостях встретится с "Сампдорией".