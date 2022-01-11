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Australian Open

ATP после ситуации с Джоковичем рекомендовала всем игрокам вакцинироваться от коронавируса

В организации отметили, что данный инцидент показал необходимость более четкого понимания и применения правил въезда в Австралию
Новак Джокович EPA-EFE/DEAN LEWINS
Описание
Новак Джокович
© EPA-EFE/DEAN LEWINS

ТАСС, 11 января. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) считает, что ситуация с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем показала необходимость более четкого понимания и применения правил въезда в Австралию, а также настоятельно рекомендовала всем игрокам вакцинироваться от коронавируса. Об этом говорится в заявлении ATP, опубликованном на официальном сайте организации.

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Сербский теннисист был задержан вечером 5 января в аэропорту Мельбурна из-за проблем с документами. Позднее выяснилось, что Джокович не смог предоставить сотрудникам австралийской погранслужбы "объективные и честные доказательства того, что у него есть законное медицинское освобождение" от вакцинации против COVID-19. После разбирательства, которое длилось всю ночь, виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович обратился в федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы. 10 января суд удовлетворил апелляцию серба.

"ATP полностью уважает жертвы, которые народ Австралии понес с момента появления COVID-19, и введенную строгую иммиграционную политику, - говорится в сообщении. - Осложнения, связанные с въездом игроков в Австралию, подчеркнули необходимость более четкого понимания и применения правил. Отправляясь в Мельбурн, Новак Джокович полагал, что ему было предоставлено необходимое медицинское освобождение [от вакцинации] для соблюдения правил въезда [в страну]. События, приведшие к судебному разбирательству в понедельник, нанесли ущерб на всех фронтах, в том числе благополучию Новака и процессу его подготовки к Australian Open".

"Запросы на медицинское освобождение подаются игроками независимо от ATP, однако мы находимся в постоянном контакте с федерацией тенниса Австралии, чтобы добиться ясности на протяжении всего этого процесса. Мы приветствуем результаты слушаний, которые прошли в понедельник, и с нетерпением ждем захватывающих недель тенниса. В более широком плане ATP продолжает настоятельно рекомендовать вакцинацию всем игрокам, это, по нашему мнению, необходимо для нашего вида спорта, чтобы справиться с пандемией. Это основано на научных данных и соответствует глобальным правилам, которые, как мы ожидаем, со временем станут более строгими", - также сказано в заявлении.

Джоковичу 34 года, на его счету 20 побед на турнирах Большого шлема, девять раз он выигрывал Australian Open, шесть раз - Уимблдон, трижды - US Open, два раза - Roland Garros. Всего на его счету 86 побед на турнирах под эгидой ATP. Также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

Australian Open пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.

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Australian OpenДжокович, Новак
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