СМИ: клубы требуют расследовать обстоятельства переноса матча "Ливерпуля" в Кубке лиги

Встреча должна была состояться 6 января, однако была перенесена из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в "Ливерпуле". В воскресенье после матча 1/32 финала против "Шрусбери Таун" (4:1) главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что подавляющее большинство тестов оказались ложноположительными, единственный положительный результат теста был у защитника Трента Александера-Арнольда.

По данным источника, перед решением о переносе матча Кубка лиги "Ливерпуль" прошел два раунда тестирования, по итогам которых было выявлено несколько зараженных. Однако третья серия тестов показала, что почти все игроки на самом деле не заболели ковидом. Отмечается, что EFL получила жалобы от клубов с требованием выяснить, когда "Ливерпуль" получил данные о том, что результаты тестов были ложноположительными. В случае, если выяснится, что "Ливерпуль" попросил перенести встречу с "Арсеналом" без уважительной причины, на клуб могут быть наложены серьезные санкции.

Первый полуфинальный матч Кубка лиги между "Ливерпулем" и "Арсеналом" запланирован на 13 января, ответный - на 20 января.