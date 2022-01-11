Матыцин: Алябьев внес неоценимый вклад в развитие отечественного спорта

"Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким нашего прославленного биатлониста и тренера Анатолия Николаевича Алябьева, а также Союзу биатлонистов России. Анатолий Николаевич был одним из лучших в эпоху советского биатлона, он принес спортивную славу нашей стране на биатлонных трассах и воспитал не одно поколение спортсменов, активно занимался спортивной наукой, написал более 30 научных работ. Анатолий Николаевич обладал большим авторитетом в мире спорта, поддерживал наших спортсменов в самые сложные времена, каждый мог обратиться к нему за советом. Мы всегда будем помнить о его огромном и неоценимом вкладе в развитие российского спорта", - сказал Матыцин.

На Олимпийских играх 1980 года Алябьев выиграл две золотые и одну бронзовую награду. На чемпионатах мира он завоевал две бронзовые медали. Как тренер участвовал в подготовке сборной команды России по биатлону на Олимпийских играх и чемпионатах мира (1990-1998).