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Биатлон

Матыцин: Алябьев внес неоценимый вклад в развитие отечественного спорта

Анатолий Алябьев умер во вторник на 71-м году жизни
Министр спорта РФ Олег Матыцин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев, умерший во вторник, внес неоценимый вклад в развитие отечественного спорта. Об этом заявил министр спорта Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Алябьев умер на 71-м году жизни.

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Человек с большой буквы.

"Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким нашего прославленного биатлониста и тренера Анатолия Николаевича Алябьева, а также Союзу биатлонистов России. Анатолий Николаевич был одним из лучших в эпоху советского биатлона, он принес спортивную славу нашей стране на биатлонных трассах и воспитал не одно поколение спортсменов, активно занимался спортивной наукой, написал более 30 научных работ. Анатолий Николаевич обладал большим авторитетом в мире спорта, поддерживал наших спортсменов в самые сложные времена, каждый мог обратиться к нему за советом. Мы всегда будем помнить о его огромном и неоценимом вкладе в развитие российского спорта", - сказал Матыцин.

На Олимпийских играх 1980 года Алябьев выиграл две золотые и одну бронзовую награду. На чемпионатах мира он завоевал две бронзовые медали. Как тренер участвовал в подготовке сборной команды России по биатлону на Олимпийских играх и чемпионатах мира (1990-1998).

Теги
БиатлонМатыцин, Олег Васильевич
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