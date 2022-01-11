Сотников прокомментировал выступление своего экипажа на девятом этапе ралли "Дакар"

ТАСС, 11 января. Экипаж россиянина Дмитрия Сотникова из команды "Камаз-мастер" ошибся с курсом и был вынужден потратить дополнительное время на поиск контрольной точки на девятом этапе ралли-марафона "Дакар". Комментарий Сотникова приводит пресс-служба команды.

Дистанция спецучастка на девятом этапе ралли-марафона составила 287 км. Победу одержал экипаж Эдуарда Николаева, преодолевший дистанцию за 2 часа 38 минут 43 секунды. Вторым к финишу пришел экипаж под управлением Сотникова (отставание - 2 минуты 34 секунды). Третьим финишировал экипаж под руководством чеха Мартина Мацика (+2.37). Экипаж россиянина Андрея Каргинова стал седьмым (+9.03).

"Сегодня был достаточно быстрый каменистый спецучасток, в начале немного ошибся с курсом, пришлось сделать петлю, чтобы взять скрытую контрольную точку, - заявил Сотников. - В этот момент нас объехал Андрей Каргинов, позднее уступили дорогу и Эдику Николаеву. Ближе к середине увидели экипаж Каргинова, менявшего колесо. Дорога была очень пыльной, в руслах приходилось тяжело. Плюс камни, которые сложно было увидеть в таких условиях".

"Хороший спецучасток с камнями и руслами, дюн было поменьше, чем вчера, и по сложности они были проще, - сказал Николаев. - Проблем у нашего экипажа не возникло - с навигацией справились, техника не подвела. Не повезло Андрею Каргинову, который менял колесо, и Дмитрию Сотникову, потерявшему время на поиске скрытой точки".

В общем зачете лидирует экипаж Сотникова с результатом 32 часа 43 минуты 53 секунды. Второе место занимает экипаж Николаева (+8.51), третье - экипаж Антона Шибалова (+41.18). Экипаж Каргинова располагается на пятом месте (+1:47.30).

Следующий этап пройдет 12 января. Дистанция спецучастка составит 375 км. Ралли "Дакар" завершится 14 января.