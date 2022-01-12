Континентальная хоккейная лига отменила матч между "Динамо" и "Спартаком"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) отменила матч регулярного чемпионата между московскими "Динамо" и "Спартаком" из-за вспышки коронавируса в составе красно-белых. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Олимпийская пауза в помощь. КХЛ и клубы обсудили продолжение чемпионата в условиях ковида

"По состоянию на 11 января у десяти хоккеистов и трех представителей "Спартака" ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат, - говорится в заявлении. - С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 лига приняла решение не проводить матч "Динамо" - "Спартак".

Решение о возможности провести указанный матч в более поздний срок будет принято дополнительно. С начала года КХЛ отменила 17 матчей регулярного чемпионата из-за коронавируса. Еще одна встреча была перенесена.

"Динамо" после 48 матчей набрало 64 очка и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. "Спартак" с 56 очками в 48 играх располагается на шестой строчке.