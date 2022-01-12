Олимпийская пауза в помощь. КХЛ и клубы обсудили продолжение чемпионата в условиях ковида

По состоянию на 11 января в командах было зафиксировано 126 случаев положительных результатов тестов на коронавирус

ТАСС, 12 января. Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам встречи с руководителями клубов подтвердило, что нынешний чемпионат не будет приостановлен. Лига договорилась с Федерацией хоккея России (ФХР) о проведении ряда матчей чемпионата в олимпийскую паузу, а также обещает существенное ужесточение ковид-регламента.

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В понедельник КХЛ по итогам оперативного совещания объявила, что не собирается приостанавливать чемпионат и хочет дать возможность играть командам со стабильной эпидемиологической ситуацией. По состоянию на 11 января в клубах было зафиксировано 126 случаев положительных результатов тестов на коронавирус, из них 97 - у игроков. Однако во вторник клубы лиги согласились с доводами продолжить чемпионат. "У нас была встреча с ФХР, было много разных сценариев развития событий, и тем не менее мы считаем, что чемпионат нужно продолжать. Все клубы хотят доиграть его", - подчеркнул во время онлайн-конференции с журналистами президент КХЛ Алексей Морозов. ЦСКА выступил с предложением остановить регулярный чемпионат, а при распределении мест в турнирной таблице учитывать 45 сыгранных матчей, но инициатива не нашла поддержки. Диалог между лигой и клубами продолжится. "Некоторые клубы постеснялись высказать свое мнение, поэтому продолжим опрашивать их", - добавил президент КХЛ. Финала КХЛ в мае не будет По словам гендиректора московского "Динамо" Михаил Тюркина, лига в ближайшее время пришлет клубам предложения по формату проведения оставшейся части чемпионата.

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"Насколько понял, берется небольшая пауза - пара дней. КХЛ за это время сформулирует те предложения, которые были представлены различными клубами. Они будут аккумулированы и направлены руководителям клубов. Будет проведено голосование, на основании которого будет решено, в каком формате продолжится чемпионат", - сказал ТАСС Тюркин. Помочь завершить регулярный чемпионат и полноценно провести плей-офф должна олимпийская пауза, которая начнется после 23 января. "Будем прорабатывать с клубами, сколько у кого будет сборников, чтобы исходя из этого проводить матчи в олимпийскую паузу", - сообщил Морозов. Также клубам было предложено изменить схему плей-офф, чтобы освободить в календаре место для перенесенных матчей регулярного чемпионата. Окончательное решение и даты проведения перенесенных игр будут утверждены после 23 января. Лига рассматривала и вариант проведения финала Кубка Гагарина в начале мая - прямо перед чемпионатом мира. Однако такой вариант развития событий создал бы дополнительные трудности. "Тогда бы пришлось иметь в виду немало юридических аспектов. Нужно было менять регламент, переписывать контракты, игроки должны были дать свое согласие на переподписание соглашений. Многие клубы в этой ситуации на грани превышения потолка зарплат, и если кому-то из игроков платить, то они выйдут за потолок", - отметил Морозов. "Также, по правилам Международной федерации хоккея, мы должны отпустить сборников за семь дней до старта чемпионата мира, а в составе команд-финалистов их наверняка было бы много. Я не думаю, что это будет интересно, и те шесть дней в мае нам не делают погоды и помощи", - добавил он. Ужесточение антиковидных мер для хоккеистов

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