Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продолжится, несмотря на коронавирус

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) продолжат проводить матчи регулярного чемпионата, несмотря на случаи заражения коронавирусом в командах. Об этом журналистам по видеосвязи сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

По состоянию на 11 января в клубах КХЛ выявлено 126 случаев заражения ковидом, из которых 97 - у хоккеистов. В январе было отменено 14 матчей регулярного чемпионата, из которых один перенесен на новую дату.

"Некоторые клубы постеснялись высказать свое мнение, поэтому продолжим опрашивать их. На данный момент те клубы, у которых благополучная ситуация, продолжат играть", - заявил Морозов.

Позднее пресс-служба КХЛ сообщила, что окончательное решение и календарь отмененных матчей будут утверждены после 23 января, когда в чемпионате КХЛ начнется пауза на игры национальных команд на Олимпиаде в Пекине.